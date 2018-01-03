03.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В новом году россиянам не советуют ехать в Египет

Египет находится накануне гражданской войны.

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Об этом на заседании Изборского клуба заявил президент Центра стратегических исследований «Россия – исламский мир» Шамиль Султанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На следующий год не планируйте ехать в Египет. Лучше не надо. Когда идет прямая атака на министра обороны и министра внутренних дел, и бьют ракетами по вертолету, это означает, что речь идет не о террористах, а о расколе в армии. Он сопровождается слухами о том, что в ближайшие несколько недель министр обороны будет смещен со своего поста. Это будет очередной шаг к гражданской войне», — сказал Султанов.

Последние дни российские СМИ пишут о возобновлении авиаперелетов в Египет. Ожидается, что представители из России в скором времени проверят систему безопасности, которой оснащены египетские воздушные гавани. Если претензий к египетской стороне не будет, то граждане РФ смогут вновь получить возможность отдыхать в этой стране.

Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту лайнера, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека.