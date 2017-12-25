25.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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В Польше признали, что с националистами будущего с Украиной не получится

Пока польско-украинские отношения находятся в руках националистов, мира между странами не будет. Об этом в интервью телеканалу 112 заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, исторические разногласия между странами должны разрешить президенты Польши и Украины, а не националисты.

«Будет большой ошибкой политических лидеров наших стран, если диалог польско-украинский будет в руках националистов с двух сторон. Потому что тогда мы не найдем ответа, как разговаривать об истории, не найдем идеи, как создать будущее, как организовать сотрудничество наших стран. Я бы советовал лидерам наших стран начать серьезный диалог об истории», — заявил Квасьневский.