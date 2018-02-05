05.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В польском сенате требуют разрушить российско-еврейско-германский альянс

Ответственность за массовое уничтожение еврее в годы Второй мировой войны несут гитлеровская Германия и Советский Союз.

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С таким утверждением выступил польский сенатор Ян Жарин, которого цитирует издание W Polityce. По его мнению, польское правительство должно предпринять ряд мер в борьбе за историческую правду, учитывая, что США и Израиль высказали недовольство принятым в Польше законом, который, по сути, отрицает причастность поляков к уничтожению евреев.

«Конечно, одним из путей диалога является попытка разрушить катастрофический германо-российско-еврейский исторический альянс, чтобы узнать правду о том, кто несет ответственность и несет ответственность за Холокост. Ответственным был Третий Рейх, совместно с Советской Россией из-за пакта Риббентропа-Молотова, который открыл дорогу для немцев, чтобы занять значительную часть старого континента», — утверждает польский сенатор.