31.01.2018, Луганск, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В пригороде Луганска ВСУшники обстреляли автомобиль мирного жителя


В пригороде Луганска украинские военнослужащие открыли огонь по автомобилю мирного жителя, который двигался у садового товарищества Зелёная роща.

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Такую информацию сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера (30 января) около 17.50, проезжая на собственном гражданском автомобиле по населённому пункту Зелёная Роща, житель ЛНР подвергся обстрелу из стрелкового оружия», – рассказала Марочко.

Подполковник уточнил, что открыли огонь украинские военные, позиции которых в указанном районе расположены на противоположном берегу Северского Донца.

«После того, как мирный житель покинул опасный участок и остановился, он обнаружил пулевое отверстие в автомобиле», – добавил представитель Народной милиции ЛНР.

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