07.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Общество, Украина, Финансы

В прошлом году на подготовку и обучение солдат ВСУ потратили 500 миллионов гривен


В 2017 году на подготовку и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины потрачено более 500 млн грн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на своей страничке в соцсети.

«Свыше 500 млн грн мы потратили на подготовку войск. Мы подготовили к выполнению задач и провели боевое слаживание 28 бригад, создали 5 учебных центров, 201 учебный центр оперативного обеспечения, 25 учебных центров военной службы правопорядка…», — рассказал он на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в среду.

Полторак напомнил, что в 2017 году военнослужащие ВСУ приняли участие в 14 многонациональных учениях с военными стран-членов НАТО.

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