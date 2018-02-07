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В прошлом году на подготовку и обучение солдат ВСУ потратили 500 миллионов гривен
В 2017 году на подготовку и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины потрачено более 500 млн грн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на своей страничке в соцсети.
«Свыше 500 млн грн мы потратили на подготовку войск. Мы подготовили к выполнению задач и провели боевое слаживание 28 бригад, создали 5 учебных центров, 201 учебный центр оперативного обеспечения, 25 учебных центров военной службы правопорядка…», — рассказал он на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в среду.
Полторак напомнил, что в 2017 году военнослужащие ВСУ приняли участие в 14 многонациональных учениях с военными стран-членов НАТО.
Метки: ВСУ, обучение, Сьепан Полторак, финансы
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