22.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия, Украина

В Раде не исключают, что Украина станет федеральным округом России


Украина должна делать все возможное, чтобы нанести максимальный ущерб российской армии, после чего станет возможным восстановление контроля над государственной границей.

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Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил экс-комбат батальона «Миротворец», депутат Верховной Рады Андрей Тетерук, получившйи скандальную известность после того, как разбил бутылкой голову коллеге по парламенту Александре Кужель.

«Украина будет делать все возможное, чтобы нанести максимальный ущерб вооруженным формированиям РФ, что в конце концов приведет к тому, что они оставят территорию, и мы восстановим контроль над государственной границей Украины. Это возможно только при поддержке ЕС и Америки, а не так, как горячие головы нам предлагают биться насмерть. Вопрос в том, чтобы Украина развивалась долгие годы, а не в том, чтобы сделать ее отдельным федеральным округом, что будет очень легко в результате непродуманной государственной политики», — сказал Тететрук

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