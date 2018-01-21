21.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Донбасс, Происшествия, Украина

В «серой зоне» обстрелян пассажирский автобус с мирными жителями ДНР


Украинские военные из стрелкового оружия открыли огонь по маршрутному автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе МО ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 13.20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ Еленовка, в результате один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью, ещё один получил ранения.

Информация о других пострадавших уточняется.

Обращаем внимание миссию ОБСЕ и всё мировое сообщество на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями», − заявили в Министерстве обороны ДНР.

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