21.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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В «серой зоне» обстрелян пассажирский автобус с мирными жителями ДНР
Украинские военные из стрелкового оружия открыли огонь по маршрутному автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе МО ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня в 13.20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ Еленовка, в результате один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью, ещё один получил ранения.
Информация о других пострадавших уточняется.
Обращаем внимание миссию ОБСЕ и всё мировое сообщество на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями», − заявили в Министерстве обороны ДНР.
Метки: АТО, Война на Донбассе
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19:02 20 январяОсвобождённым из плена луганским пособникам «правосеков» дали работу в Федерации футбола Украины
18:23 20 январяИз-за украинских диверсантов один боец ДНР погиб, другой попал в плен
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18:11 20 январяРуководить украинской газотранспортной системой пригласят иностранцев
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22:27 19 январяДжавелины не помогут: Порошенко готовится использовать армию в Киевской области
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21:50 19 январяПогребинский: На Украине утвердилась в высшей степени опасная позиция
21:38 19 января«Деоккупационный закон» позволит Порошенко править сколько угодно
21:32 19 январяГройсман кормит обещаниями: доходы украинцев будут расти быстрее цен
21:24 19 январяКиевский суд арестовал американскую банковскую карточку Саакашвили
21:13 19 январяЗастреленный полицейскими одессит оказался борцом за союз с Россией
20:58 19 январяПорошенко дал украинское гражданство 155 сирийцам, 139 россиянам и одному беженцу из КНДР
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20:30 19 январяХуг: конфликт на Донбассе обостряется
20:15 19 январяБасурин: украинская армия стала образцом деградации
16:49 21 январяНовый скандал: Порошенко тайно летает к Путину
12:58 21 январяАдминистрация Порошенко оказалась беззащитна перед спецслужбами России
12:53 21 январяУкраинский дипломат: Мы проиграем войну России максимум за неделю
12:36 21 январяАмериканская радиостанция удивила слушателей идиотским вопросом о Путине
21:21 20 январяРоссия – это «агрессор» и «оккупант»? Опрос на улицах Донецка
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15:37 20 январяУкраина «титаническими усилиями» срывает возвращение России в ПАСЕ
15:22 20 январяКак вредят России комбинаторы от экотуризма
14:28 20 январяПорошенко мешает восстановлению связей России и ЕС. Рискует доиграться
14:12 20 январяРоссия ответит на скандальный украинский закон «спокойно и твердо»
13:46 20 январяЧто творится: Бывший соратник Ющенко осудил разрыв Украины с экс-СССР
23:26 19 январяПорошенко думает, что обвёл Россию вокруг пальца
23:07 19 января«ЕС не нужен российский рынок? Вы его не получите! Или образумьте Украину»
22:50 19 январяНакануне 18 марта Порошенко может бросить против России 200-тысячную армию
22:34 19 январяЭкстренное совещание по Донбассу у Путина: Возможны самые негативные перспективы
22:13 19 январяУкраина сделала первый шаг к официальному объявлению войны России
18:18 19 январяГрудинин о Донбассе: Русские должны жить с русскими
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21:00 18 январяЯценюк призвал «додавить Россию» и ввести на Донбасс миротворцев ООН
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16:53 17 январяВ Госдуме призвали ужесточить режим трудовой миграции
15:50 17 январяЛимоновцы устроили скандал на Гайдаровском форуме
15:17 17 январяПольша заменит дипломатов на уфологов
15:02 17 январяОчередная зрада: Депутаты провалили разрыв отношений с Россией
13:44 17 январяСовет Федерации позовет на выборы зарубежных наблюдателей
12:55 17 январяВ Раде забуксовал закон «о деоккупации Донбасса» — голосование вновь перенесено
11:46 17 январяВ Крыму подожгли офис организации крымских татар, поддержавшей Путина
11:45 17 январяОчередной союзник США спустил американцев на землю
10:55 17 январяВ Италии обещают отмену антироссийских санкций
10:39 17 январяВ Крыму получил срок одиозный заукраинец
10:26 17 январяВ Киеве прогнозируют грядущие «голодные бунты» в России
9:27 17 январяКиеву предлагают забрать корабли в обмен на признание Крыма российским
8:57 17 январяВ РФ рассмотрят законопроект об отмене трудового патента для жителей ЛДНР
22:07 16 январяНовогоднее поздравление Путина во Львове. Репортаж из столицы Бандерштата
21:33 16 январяВ польском МИД новая метла — хотят уволить дипломатов, учившихся в России
18:57 16 январяНа Украине запретили книги Акунина и переписку Николая Второго с балериной Кшесинской
17:57 16 январяВскрыта ложь с введением санкций против России
17:28 16 январяПосол ЕС заявил украинцам,что им следует бояться России и коррупции
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