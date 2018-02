В Сеть попало видео, как американский Boeing начал разваливаться на части прямо в полете

14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

Самолет Boeing 777-222 американской авиакомпании United Airlines, который выполнял рейс на Гавайи, совершил экстренную посадку из-за того, что от правового двигателя отлетела обшивка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом сообщает издание The Guardian.

«Лайнер United Airlines, который летел на Гавайи, был вынужден совершить аварийную посадку после того, как его двигатель начал распадаться в воздухе», — говорится в сообщении.

Один из пассажиров написал об этом в Twitter, назвав полет самым «страшным» в его жизни.

I don’t see anything about this in the manual ✈#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw

— Erik Haddad (@erikhaddad) 13 февраля 2018 г.