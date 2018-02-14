14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Происшествия, Скандал, СМИ, Транспорт, Украина

В Сеть попало видео, как американский Boeing начал разваливаться на части прямо в полете


Самолет Boeing 777-222 американской авиакомпании United Airlines, который выполнял рейс на Гавайи, совершил экстренную посадку из-за того, что от правового двигателя отлетела обшивка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает издание  The Guardian. 

«Лайнер United Airlines, который летел на Гавайи, был вынужден совершить аварийную посадку после того, как его двигатель начал распадаться в воздухе», — говорится в сообщении.

Один из пассажиров написал об этом в Twitter, назвав полет самым «страшным» в его жизни.

Как отмечается, проблемы начались за 35 минут до прибытия в аэропорт Гонолулу. Пассажиры услышали громкий звук за бортом. Пилоты сразу подали сигнал бедствия, после чего были вынуждены сделать аварийную посадку.

На борту самолета находилось более 370 человек. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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