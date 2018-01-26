26.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Виннице произошли столкновения при попытке установить памятник майданщикам

В Виннице неизвестные напали и облили краской охранников стройплощадки, где должен быть установлен мемориальный комплекс «героям небесной сотни».

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Об этом сообщает местный ресурс «Вежа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным издания, среди нападавших были как мужчины, так и женщины, которые облили краской шестерых охранников.

«В связи с инцидентом, представители охранной фирмы написали заявление о преступлении, а также готовят судебный иск на возмещение материального и морального ущерба», — говорится в сообщении.

Винницкая общественность уже не впервые высказывает свое возмущение строительством в центре города. Ранее здесь стоял памятник Тарасу Шевченко, но пару дней назад началось возведение мемориала майданщикам.