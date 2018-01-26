26.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 754 просмотров
Общество, Скандал, Украина

В Виннице произошли столкновения при попытке установить памятник майданщикам


В Виннице неизвестные напали и облили краской охранников стройплощадки, где должен быть установлен мемориальный комплекс «героям небесной сотни».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает местный ресурс «Вежа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По данным издания, среди нападавших были как мужчины, так и женщины, которые облили краской шестерых охранников.

«В связи с инцидентом, представители охранной фирмы написали заявление о преступлении, а также готовят судебный иск на возмещение материального и морального ущерба», — говорится в сообщении.

Винницкая общественность уже не впервые высказывает свое возмущение строительством в центре города. Ранее здесь стоял памятник Тарасу Шевченко, но пару дней назад началось возведение мемориала майданщикам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть