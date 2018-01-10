|650 просмотров
В Винницкой области уголовник отобрал у подростка наколядованные деньги
В Тульчине Винницкой области 20-летний, ранее судимый мужчина, отобрал у подростка наколядованные деньги.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
По словам правоохранителей, к ним с заявлением об ограблении обратился 15-летний подросток, который сообщил, что вечером, 7 января, неизвестный мужчина забрал 500 гривен, которые парень наколядовал на Рождество.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, причастного к ограблению. Им оказался 20-летний ранее судимый житель Тульчина. На момент совершения преступления мужчина находился на условном сроке за совершение имущественных преступлений», — рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.186 УК Украины (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Метки: Винницкая область, криминал
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.