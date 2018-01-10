10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Винницкой области уголовник отобрал у подростка наколядованные деньги

В Тульчине Винницкой области 20-летний, ранее судимый мужчина, отобрал у подростка наколядованные деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением об ограблении обратился 15-летний подросток, который сообщил, что вечером, 7 января, неизвестный мужчина забрал 500 гривен, которые парень наколядовал на Рождество.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, причастного к ограблению. Им оказался 20-летний ранее судимый житель Тульчина. На момент совершения преступления мужчина находился на условном сроке за совершение имущественных преступлений», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.186 УК Украины (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.