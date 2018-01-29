29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Транспорт, Украина

В ВСУ стало на одну бригаду тактической авиации больше


В Воздушных силах Украины в начале 2018 года стало на одну бригаду тактической авиации больше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщила пресс-служба командования ВС ВСУ в соцсети Facebook.

«1 января 2018 года произошло переформирование одной из старейших авиационных частей Воздушных сил — истребительной авиационной эскадрильи, дислоцированной в пгт.Озерное Житомирской области. Она стала бригадой тактической авиации. Ранее часть уже имела такой статус, пока в конце концов в процессе сокращения не была переформирована в отдельную авиаэскадрилью», — сообщили в Минобороны.

По данным пресс-службы, в годы независимости Украины авиаполк нес боевое дежурство в системе ПВО на самолетах МиГ-23МЛД, однако позднее его летном и инженерно-техническому составу пришлось переучиваться на МиГ-29 и Су-27.

«С начала проведения АТО заводы сдают по несколько самолетов в месяц. К тому же, не только капитально отремонтированные, но и модернизированные. За два последних года ВС получили более 60 летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

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