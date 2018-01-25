25.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Венгрия взяла под свое крыло половину украинских цыган

Венгрия окажет Закарпатью гуманитарную помощь и бесплатно передаст региону порядка 10 тысяч вакцин от кори.

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Об этом в эфире телеканала 112 сообщил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, обещанной вакцины от украинского министерства здравоохранения, несмотря на бушующую эпидемию кори в области, так и не поступило.

«У нас проживает 50% всего ромского населения Украины. Явно никто им не делал прививок. В этом есть проблема. Сегодня был разговор с генеральным консулом Венгрии в Ужгороде. Венгрия 10 тысяч поставит в пятницу. Та украинская, которую обещала госпожа Супрун, пока ее в Закарпатье нет. Есть такая украинская поговорка — говорил пан, что даст пальто, и тепло его слово. Так и у нас.

Пусть Минздрав скажет куда и когда выслать машину, должен быть какой-то же режим температурный для этой вакцины. В пятницу они сказали, что в обед они на границе, привозят из Венгрии 10 тысяч. Это то, что у них есть. В пятницу, они сказали, в обед, они будут на КПП «Чоп», чтобы их встретили и не было проблем. А мы потом признаем это гуманитарным грузом, потому что вакцина нужна. Других лекарств сегодня, к сожалению, медицина от кори не придумала», — заявил Москаль