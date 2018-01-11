 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
11.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Культура, Россия, Скандал, Украина

Власти Украины обложат «налогом на АТО» артистов, выступающих в России


Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил взимать военный сбор с артистов, которые собрались гастролировать на территории России.  Об этом чиновник написал в своём твиттере, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается наших «гастролёров» в РФ. На самом деле, тут вопрос, скорее, этического характера, запретить же им этого нельзя. Но, если едешь в РФ на гастроли, то:

-Сообщаешь;

-Попадаешь в спецреестр;

-По телевидению во время выступления или демонстрации клипа надпись: «Этот артист гастролирует по стране-агрессору;

На Украине платишь дополнительный военный сбор», — разъясняет Кириленко в социальной сети свой план.

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