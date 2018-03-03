03.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

3 258 просмотров

Во втором по населению городе ДНР впервые со времён СССР запустили круглосуточное водоснабжение

Второй по численности населения город ДНР – Макеевка – перешёл на круглосуточный режим подачи воды.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое заявление журналистам местного информагентства ДАН сделал и.о. главы города Валерий Ляховец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 1 марта Макеевка переходит на круглосуточную подачу воды, согласно распоряжению главы ДНР № 40 от 15 февраля 2018 «Об обеспечении бесперебойного водоснабжения»», — сообщил мэр города.

Валерий Ляховец уточнил, что с 15 января текущего года во всех районах города проводилось тестирование системы по 17-часовому графику.

«Эксперимент прошёл успешно. Система водоснабжения города с нагрузкой на коммуникации справилась», -подчеркнул градоначальник.

Данный факт у себя в телеграмм-канале прокомментировал донецкий журналист Сергей Макаренко:

«Донецкие «террористы» охренели совсем и запустили круглосуточное водоснабжение Макеевки. Вода. В Макеевеке. Круглосуточно! Впервые за 20 лет, если что. Куда смотрит ОБСЕ?», — написал он.