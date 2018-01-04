04.01.2018, Киев, Александр Гусар

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ВСУ обстреляли мирных жителей Донбасса на КПВВ «Марьинка»

Несмотря на снижение количества обстрелов в связи с «Новогодним перемирием», украинская сторона не оставляет попыток дестабилизации обстановки на линии соприкосновения войск на Донбассе. Так, вчера ВСУ устроили провокацию на пункте пропуска «Марьинка», обстреляв его в момент нахождения на нём гражданских лиц из крупнокалиберного пулемёта.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера в 10.45 украинская сторона осуществила очередную провокацию в районе КПВВ «Марьинка». В момент скопления на нём гражданских лиц пункт пропуска подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемёта. После чего, в ожидании ответного огня со стороны ВС ДНР, украинская сторона в одностороннем порядке закрыла КПВВ. Мы на данную провокацию не отреагировали и ответного огня не открывали», – сообщил Эдуард Басурин.

Также он добавил, что в тот период времени в районе КПВВ находились представители миссии ОБСЕ, и призвал их провести тщательное расследование по факту обстрела КПВВ «Марьинка» со стороны ВСУ.