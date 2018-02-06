06.02.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Общество, Происшествия, Скандал, Украина

ВСУ пытались сбить беспилотник ОБСЕ, чтобы скрыть наращивание тяжёлых вооружений в зоне «АТО»


Украинское военное командование продолжает наращивать свою группировку вдоль линии соприкосновения в зоне «АТО». При этом, для сокрытия этого факта от международных наблюдателей украинские военные попытались сбить беспилотник ОБСЕ в месте хранения отведенного тяжёлого вооружения.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигаптора».

«Подтверждением скрытия командованием ВСУ наращивания группировки за счет тяжелого вооружения является попытка сбить подразделениями ВСУ БПЛА ОБСЕ в месте хранения отведенного вооружения, с целью сокрытия отсутствия запрещенного вооружения, о чем указано в официальном отчете Миссии ОБСЕ за 5 февраля», – сообщил Эдуард Басурин.

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