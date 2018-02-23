23.02.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Вятрович. Канализаторский отчет

23 февраля с отчётом о проделанной работе за 2017 год выступил в Киеве главный украинский дегенератор и рагулизатор Вова Вятрович. Часовой доклад на казённой украинской мове, полный тоталитарных канцеляризмов, вызывал кровь из ушей, но был весьма информативным.

Полностью разбирать речь бдительного искателя ласковых щупалец Русского мира бессмысленно, но остановиться на некоторых ключевых моментах доклада необходимо.

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Буквально с первых слов Вятрович похвалил себя и возглавляемую им лавочку за проведённую «декоммунизацию» 987 населённых пунктов Украины с переименованием почти 52 тысяч улиц и «избавления» страны от 2,5 тысяч памятников «тоталитаризма».

Фактически, тупой Вова признался в повторении антирекорда античных варваров, нашествие которых разрушило великий Рим. По странной прихоти «декоммунизаторов», нетронутым остался целый ряд объектов «тоталитарной» техносферы, против которых в 1920-30-е годы серьёзно боролись селюковые предтечи Вятровича, выступавшие под лозунгом «Не позволим заводским дымам закоптить голубое небо Украины!».

«Декоммунизацию» Вятрович объясняет просто: она помогла освободить украинское пространство от «тоталитарной» пропаганды, даёт полный доступ к архивной информации и позволяет открыть украинцам семейные истории.

Как известно, природа не терпит пустоты. Из чего вытекает, что украинское пространство будет заполняться бандеровской мифологией, и речь идёт не о восстановлении исторической справедливости, а о новой монополии на пропаганду, охранять которую будут драконовскими методами.

Как точно подметил Оруэлл в антиутопии «1984», «кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее». Стало быть, Вятрович поставлен контролировать будущее, которое обязано быть унитарным, свидомым и шароварным.

Насчёт открытых архивов и семейных историй Вова лукавит. Архивы и подлинные семейные истории – вещи крайне опасные, и открывать этот ящик Пандоры следует с крайней осторожностью. Хорошим примером может служить давняя статья в одном из интернет-изданий одного из заместителей прокурора Ленинградской области.

Прокурорский работник на основании личного опыта рассказал, как происходит ознакомление родственников со следственными делами их бабушек и дедушек, репрессированных «ни за что» — согласно семейным преданиям. Но из архивов поднимается такое, что люди потом уходят, держась за сердце. Улики и свидетельские показания говорят о том, что кто-то сел за хищения в особо крупных размерах, кто-то за разбой или приписки, а у некоторых родственники во время оккупации помогали пришлым «культуртрегерам» вешать и расстреливать соотечественников.

Нет, понятно, что лично Вова Вятрович спокойно переживёт новость, если его дедушки или прадедушки были террористами УПА и ликвидированы МГБ за кровавые преступления. И даже наверняка будет ими гордиться, но на Украине далеко не все достигли подобного уровня «декоммунизации».

Одной из важных вех для популяризации Институтом нацпамяти назван «Акт Злуки» – ублюдочное слияние двух квазигосударств УНР и ЗУНР. Дескать, 100 лет назад был задан тренд, продолжающийся до сих пор.

Через «Акт Злуки» вятровичи пытаются укрепить и оправдать историчность и правомерность украинской унитарности. По их версии, воссоединение УНР с ЗУНР (о котором народ с обеих сторон никто не спрашивал) «произошло так же естественно и легко», как и пресловутый референдум о «независимости» в декабре 1991 года. Правда, сегодня никто не вспоминает, что привлечение Крыма к референдуму было незаконным, а результаты можно было писать какие угодно, поскольку правила проведения были резиновые, а контроль за голосованием полностью отсутствовал. Да ещё неудобно получилось с отдельным референдумом для Закарпатья.

Профит, который жаждут получить работодатели Вятровича от надувания жабы до размеров дирижабля, банален и лежит на поверхности. Укропам очень хочется думать, что их государственность началась не в декабре 1991 года, за которую они и палец о палец не ударили. Украина свалилась им в шелудивые лапы из-за демонтажа СССР в результате системного кризиса, коим поспешили воспользоваться политиканы и коррупционеры из республиканских элит.

В этих событиях нет ни единой заслуги ОУН, УПА, сечевых стрельцов Коновальца, Бандеры, Шухевича и древних шумеров. А очень хочется выдать желаемое за действительное.

Поэтому лавочка Вятровича притягивает за уши и связывает в единую историческую цепь разрозненные события: «Злуку», оуновский террор, создание УПА, послевоенное крысиное копошение оуновцев, демонтаж СССР и обретение «незалежности». «Вектор длиною в столетие».

Особая роль в упрочнении этих цепочек отводится вивисекции над Победой и роли Советской Украины в Великой Отечественной войне.

Задача перед Институтом нацпамяти поставлена тяжёлая и крайне шизофреничная: доказать, что «украинцы в рядах объединённых наций победили агрессора». Ключевые даты – 1939 – 1945 годы и «Червона дупа» в качестве символа «национальной пэрэмоги».

При этом, Вятрович и Ко призваны вытаскивать упашей из грязи и отмывать их насколько это возможно. С другой стороны, подвиг героев Красной Армии следует принижать, а самих героев как можно сильнее вывалять в грязи, чтобы не слишком отличались от «истинных героев» УПА, гнивших и кормивших вшей по схронам.

Понятное дело, что без тотальной фальсификации провернуть этот финт ушами у бандеризаторов не получится, но внушаемой части населения, включая людей изрядно поживших в СССР, им всё-таки удалось влить в головы эти помои.

Будет и дальше расчёсываться и усугубляться тема «голодомора». Эту фальшивку отныне требуется объяснять не просто злонамеренностью большевистко-московского начальства, помешанного на искоренении украинства. «Голодомору» отводится роль дополнительной исторической скрепы на пути Украины к государственности и объяснять его будут, как месть Москвы украинцам за свободолюбие и стремление к независимости.

Фактически – месть за псевдореволюционный бардак украинских самостийников 1917 – 1921 годов, благодаря которому возникло и влачило своё убогое существование квазигосударство УНР.

Вообще теме мести Украине со стороны Москвы будет уделяться повышенное внимание в процессе перекройки истории. Это необходимо вятровичам для объяснения разгула террора ОУН – УПА на Западной Украине в качестве «ответной реакции украинского народа на репрессии».

Проще говоря, Институт нацпамяти во главе с «историком» Вовой не просто переписывают и фальсифицируют историю в пользу Украины-не-России, но и создают из России образ исторического врага и истязателя Неньки. Из чего следует, что противостояние и вражда – единственно возможный способ существования наших государств.

По всем ключевым темам искажения истории лавочка Вятровича подготовила и провела в 2017 году четыре «просветительские» кампании.

За прошедший год Порошенко, Кабмин и Верховная Зрада были чертовски лояльны в отношении помойки «национальной памяти»: из поданных на рассмотрение 13 нормативно-правовых актов свидомыми абортмахерами, 7 из них приняты правительством, и ещё 2 зарегистрированны в Зраде для дальнейшего рассмотрения.

Шелудивые кривые грабли Института нацпамяти дотянулись и до детей. Для оболванивая юных украинцев создано 6 книжных агиток, куча брошюр и даже настольная игра «Украинская революция 1917 – 1921 годы», а также карточная игра «100 лиц революции» общим тиражом в 24300 экземпляров.

Фабрика по производству фальшивок имени Вятровича во множестве плодит агитки, презентации, выставочные проекты. Фейкомёты, в отличие от украинских учёных, не стеснены в средствах для проведения форумов, круглых столов, публичных дискуссий и «научных конференций». Дегенерация понадусэ!

Огромное значение придаётся наполнению «устной истории». Под этим соусом Институт нацпамяти собирает и записывает «свидетельские показания» на интересующие их темы: «голодомор»; Вторая мировая война; украинско-польский конфликт; политические репрессии и депортации; «освободительное движение»; операция «Запад», советская повседневность; «массовое протестное движение»; «защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Баяно-графоманский задел впечатляет: канализаторы Вятровича собрали и записали около 1300 «воспоминаний», которых хватит на более чем 2000 часов прослушивания, занимающих в оцифровке 13 терабайт.

Кроме всего прочего, Вятрович и его подручные колесят по миру, впитывая опыт таких же институтов для исторических подчисток и «музеев советской оккупации» у всевозможных обиженок, тесно сотрудничают с зарубежной украинской диаспорой националистического толка, а также получают неплохое бюджетное финансирование.

Судя по отчёту, плодовитость Института нацпамяти с каждым годом набирает обороты и превосходит показатели по валу предыдущего года. Контора уже нанесла Украине огромный историко-культурный ущерб и, безусловно, находится на острие идеологической войны с Россией, нашим общим историческим прошлым и будущем. Преодолевать разрытый рылами вятровичей и прочих ревнителей «национальной памяти» овраг придётся долго и трудно, но на тупом Вовином мурле видно, что он уверен в своей безнаказанности, и поучительный финал нациста Штрайхера написан не про него.