07.03.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Захарченко: мы не дадим себя уничтожить, как бы того не хотел Волкер

Слова спеупредставителя президента США по Украине Курта Волкера об уничтожении ЛДНР – это только лишь его желание. Как бы представителю США этого не хотелось, республики не будут уничтожены.

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Такую точку зрения на пресс-конференции в Донецке высказал глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пускай Волкер попробует нас уничтожить. На самом деле это страшно: чиновник такого уровня, не последний в мире человек говорит об уничтожении 4 000 000 жителей. Я считаю, что другим странам стоит задуматься, если представитель США предлагает уничтожить такое количество людей для прекращения войны.

В свою очередь отвечу: «Мы готовы к любым событиям и уничтожить себя не дадим, а слова Волкера так и останутся его желаниями. Как бы ему не хотелось, этого у него никогда не получиться», – заявил Захарченко.