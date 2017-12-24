24.12.2017, Киев, Максим Карпенко

2 753 просмотров

Зато есть безвиз: Сало за год на Украине подорожало на 70%

Власти Украины врут, скрывая истинные масштабы инфляции, — стремительно дорожают продукты и даже главное национальное достояние — сало. Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» заявил главред издания «КиевВласть» Антон Подлуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«В рознице за год сало, друзья, сало, подорожало на 68%. Когда наше правительство во главе с Гройсманом и Порошенко тоже говорят, что инфляция в этом году у нас 12 или 15% не верьте. Она значительно выше. И это довольно пугающий фактор», — заявил Подлуцкий.