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24.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Экономика коллапса

Зато есть безвиз: Сало за год на Украине подорожало на 70%


Власти Украины врут, скрывая истинные масштабы инфляции, —  стремительно дорожают продукты и даже главное национальное достояние — сало. Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» заявил главред издания «КиевВласть» Антон Подлуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рознице за год сало, друзья, сало, подорожало на 68%. Когда наше правительство во главе с Гройсманом и Порошенко тоже говорят, что инфляция в этом году у нас 12 или 15% не верьте. Она значительно выше. И это довольно пугающий фактор», — заявил Подлуцкий.

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