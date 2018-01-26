26.01.2018, Москва, Елена Острякова

1 194 просмотров

Затулин предложил искать формулу, как вслед за Абхазией помочь медицине ПМР и ЛДНР

Россия должна найти формулу, по которой она сможет оказывать помощь в сфере здравоохранения гражданам непризнанных республик: Приднестровья и ЛДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил Констатин Затулин, комментируя ратификацию договора с Абхазией о бесплатном обеспечении медикаментами льготных категорий граждан.

«Мы ставили перед министерством еще более общие вопросы по организации здравоохранения граждан России, проживающих за рубежом. Это серьезный вопрос не только в связи с Абхазией, в связи с Приднестровской Молдавской республикой, в связи с ЛНДР и другими территориями конфликтов на постсоветском пространстве. Я хочу отметить заинтересованное отношение министерства.

Нам надо обязательно найти формулу, которую можно было бы применить к гражданам РФ, проживающим на территории ПМР. Она не признана, к сожалению, и поэтому есть затруднения, как и на востоке Украины», — сказал Затулин.

Ратифицированный сегодня договор предусматривают, что российская сторона на основании сведений, предоставляемых абхазской стороной, рассчитывает и направляет средства финансовой помощи, а также осуществляет проверку реализации соответствующих мероприятий по обеспечению лекарствами граждан РФ.

Средства на реализацию соглашения предусмотрены инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Ежегодно на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан России, проживающих в Абхазии, из российского бюджета выделяется порядка 50 млн рублей.