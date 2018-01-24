24.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Жириновский хочет арестовать Собчак и Явлинского

Появление таких кандидатов в президенты, как Ксения Собчак, объясняется стремлением Кремля повысить явку на выборах.

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Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Тамада с воровских корпоративов будет рассуждать: Крым вернуть, Донбасс прекратить, из Сирии уйти. Она и Явлинский – их в тюрьму посадить надо за нарушение территориальной целостности нашей страны. Для них на Донбассе бандиты, а для нас герои. Это русские защищают русскую землю. Конечно, Явлинский из Львова. Ни в одной стране мира их бы не допустили на выборы. Арестовали бы еще дома», — сказал Жириновский.

Он прогнозирует, что 30 из 110 миллионов российских избирателей не придут на выборы.

«А из пришедших 70 миллионов кремлевский кандидат получит 50. Это половина страны. Но это демократия. Люди выбирают. Вокруг нас все выбирают: финны, украинцы, — и мы хотим этого. Это последний раз такие выборы. На следующих будет уже два-три полноценных кандидата. А мы будем переживать, кто получит на 2-3 голоса больше», — сказал Жириновский.