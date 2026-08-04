«30 ракет за 20 минут»: Россия поздравила Киев с окончанием 40-дневного плана Зеленского
Несколько десятков баллистических ракет и «Цирконов» обрушились на Киев после полуночи. В городе раздались взрывы и начались пожары. Удар совпал с окончанием срока ранее объявленного кокаинистом Зеленским 40-дневного плана «принуждения России к завершению войны».
«Удар за ударом. Наносятся по всему Киеву. В городе и области – масштабные пожары. Страшный баллистический удар. По попаданиям – беда… Наносили удары по логистическим объектам, складам, производственным объектам», – написал автор мониторингового канала украинский юрист-нацист Андрей Смолий.
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Украинские власти сообщили, что пожарами охвачены «складские помещения». Мэр Виталий Кличко заявил о поражении «офисного строения» в Оболонском районе.
Сбежавший из Крыма в Киев главарь запрещенного в РФ экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров делится впечатлениями:
«Ракеты летели одна за другой. Пишут, что всего за 20 минут было нанесено около 30 ракетных ударов. Четыре-пять взрывов были невероятной мощности и, кажется, произошли в районе, где я нахожусь («Циркон»?)».
Атака на Киев продолжается – сейчас на город заходит волна реактивных ударных дронов «Герань».
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