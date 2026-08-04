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Иран может направить 100 тыс своих солдат на Украину «воевать с НАТО и их украинскими прокси», чтобы получить боевой опыт.

Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью историку Паскалю Лоттазу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Ирана есть возможность отправить 100 тыс солдат в Россию для получения боевого опыта. Они будут воевать достойно. Для Ирана получение такого боевого опыта станет очень большим плюсом», – сказал Крапивник.

По его оценке, сейчас численность армии Ирана составляет миллион человек и может быть легко увеличена до 3 миллионов, однако боевой опыт имеют только некоторые части спецназа. На Украине их можно научить воевать с НАТО.

«Вы же понимаете, мы воюем с НАТО. Конечно, они не носят флаги своих стран, но 10 тысяч поляков погибли, потому что были добровольцами. Может, они и были добровольцами, но они вызвались целыми батальонами. Польша понесла огромные потери ради получения боевого опыта», – сказал Крапивник.

По его данным, среди батальонов польских «добровольцев» происходит настоящая ротация. Крапивник считает, что 2 тыс финских военных, недавно внезапно уволившихся из армии, тоже окажутся на Украине.

Он уверен, что Россия приветствует направление на Украину иранских войск.