Ялта две недели в знойной темноте. Пока без просвета

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Ялта без электричества почти две недели. В последний раз свет в домах Гурзуфа, Массандры, Никиты, посёлках Восход, Магарач, Ай-Даниль горел во вторник, 21 июля – в ночь на среду в результате атаки были выведены из строя подстанции.

С тех пор электроснабжение отсутствует, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Частично ситуация стабилизировалась в отдельных районах Ялты, которые подключены к ветке районного узла Крымэнерго. Несколько лучше обстановка в Форосе и Оползневом, которые удалось подключить к севастопольской ветке. Однако электричество подаётся лишь днем — с 21:00 до 05:00. В Ялте темень.

Отсутствие электроэнергии особенно остро ощущается в летнюю жару. Рассчитывавшие пережить духоту с помощью кондиционеров, столкнулись с серьёзными неудобствами. Жители, оставшиеся без электричества на две недели, вынуждены искать альтернативные решения.

Те, кто успел заказать генераторы через маркетплейсы, чувствуют себя увереннее. Впрочем, эксплуатация генераторов сопряжена с существенными расходами: стоимость бензина достигает 200 рублей за литр, а себестоимость одного киловатт‑часа оказывается заметно выше тарифа.

Перед горожанами встаёт непростой выбор: запустить стиральную машину, немного охладить холодильник или дождаться централизованной подачи электричества. При этом сроков восстановления полноценного энергоснабжения пока не называют.

Среди лиц, близких к энергетическому блоку, ходят упорные слухи о планах перебросить мощности из восточной части Ялты в сторону Алушты. Однако алуштинская генерация не справляется с нагрузкой: аварии на электросетях происходят ежедневно.

В Ялте активно обсуждают инцидент, когда глава Крыма Сергей Аксёнов жёстко раскритиковал местных чиновников. Выяснилось, что модернизация и ремонт энергосетей были проведены лишь на бумаге: фактически на местах стояли советские масляные генераторы, отличающиеся высокой горючестью. Сейчас никто не может назвать сроки ремонта и установки нового оборудования.

В конце прошлой недели прозвучало предложение создать запас необходимого оборудования для оперативного восстановления электроснабжения в Крыму.

Успокаивать ялтинцев поручено сотрудникам администрации и депутатам, которые пытаются решать проблему разными способами. В районах без электричества организованы полевые кухни, которые никого особо не привекли.

Некоторые инициативные группы закупают оптом газовые баллончики для портативных туристических горелок — чтобы жители могли приготовить горячую еду. Эти меры невольно напоминают быт прошлых поколений, когда пищу готовили на примусах.

Помимо проблем с электричеством, в регионе остро стоит вопрос связи. Мобильная связь работает местами и с плохой слышимостью, интернет (в том числе стационарный) недоступен — передатчики обесточены.

Из‑за отсутствия информации и сложностей с коммуникацией многие жители чувствуют себя брошенными. Исполняющий обязанности главы администрации Ялты Сергей Олефиренко призывает сообщать о проблемах через мессенджеры и социальные сети — но это решение не помогает тем, у кого давно отключены мобильные телефоны.

При этом ялтинцы продолжают обращаться на горячую линию главы Крыма Сергея Аксёнова. Как выяснилось, там не всегда обладают полной информацией о масштабах проблемы.

Компенсация в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи не способна покрыть убытки, понесённые горожанами. Туристов в этом году в Крыму немного, а те, кто приехал, зачастую съезжают в поисках жилья с более стабильными условиями. Расходы на генераторы и топливо компенсировать жителям нечем.