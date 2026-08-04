Зе-политолог: НАТО в упадке. Нужен другой вариант

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Для Украины нет смысла искать свое будущее в НАТО – нужно думать о других военных союзах.

Об этом в интервью «Захид.нет» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу откровенно и очень скептично в отношении дальнейших перспектив НАТО. НАТО в тенденции упадка, учитывая нынешнюю ситуацию с США. И проблемы могут и дальше быть», – сказал укро-эксперт.

По его словам, Украине следует обратить внимание на другие военные блоки.

«Большую роль могут играть военно-политические союзы, где меньше, возможно, будет участников, но там будет больше солидарности и будет больше взаимодействия и готовности помогать друг другу.

Так что в этом смысле не являюсь большим скептиком по отношению к «коалиции желающих». Это ростки, из которых могут вырасти новые и более действенные военно-политические союзы», – надеется Фесенко.