Зе-политолог: НАТО в упадке. Нужен другой вариант

Игорь Шкапа.  
04.08.2026 23:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для Украины нет смысла искать свое будущее в НАТО – нужно думать о других военных союзах.

Об этом в интервью «Захид.нет» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины нет смысла искать свое будущее в НАТО – нужно думать о других...

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«Я скажу откровенно и очень скептично в отношении дальнейших перспектив НАТО. НАТО в тенденции упадка, учитывая нынешнюю ситуацию с США. И проблемы могут и дальше быть», – сказал укро-эксперт.

По его словам, Украине следует обратить внимание на другие военные блоки.

«Большую роль могут играть военно-политические союзы, где меньше, возможно, будет участников, но там будет больше солидарности и будет больше взаимодействия и готовности помогать друг другу.

Так что в этом смысле не являюсь большим скептиком по отношению к «коалиции желающих». Это ростки, из которых могут вырасти новые и более действенные военно-политические союзы», – надеется Фесенко.

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English version :: Читать на английском Зе-политолог: НАТО в упадке. Нужен другой вариант

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