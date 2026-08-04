Пострашнее марокканцев в Сеуте: после войны ЕС столкнётся с набегом полумиллиона ВСУшников

Вадим Москаленко.  
04.08.2026 19:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 458
 
ВСУ-убийцы, Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина


Сразу после окончания войны и открытия границ, побегут из Украины в Европу к своим ранее уехавшим семьям более полумиллиона ВСУшников.

Об этом на канале «Коммерсант» заявила руководитель Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сразу после окончания войны и открытия границ, побегут из Украины в Европу к своим...

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«Количество вернувшихся на Украину будет зависеть от того, поверят ли эти люди, что окончание войны надолго. Или они будут бояться, что через несколько лет наш сосед начнёт новую агрессию, и им придётся снова сниматься с места. То есть, фактор безопасности наиболее важен.

На втором и третьем месте – это работа и жильё. Есть ли этим людям, куда возвращаться?

Также имеет значение то, остался ли у них на Украине кто-то близкий. Если семья выехала полностью, или кроме воюющего отца, то скорее всего, они уже не вернутся. Наоборот, отец уедет к ним.

А если здесь остались у кого-то дети, родители – тогда шансы есть», – рассуждала Либанова.

Она подчеркнула, что после окончания военного положения украинские мужчины получат возможность сбежать из Украины, и многие ею воспользуются.

«Это серьёзный вызов. Уедут далеко не все, но многие. Это большая цифра. Может быть и 500, и 600 тысяч мужчин», – добавила социолог.

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English version :: Читать на английском Пострашнее марокканцев в Сеуте: после войны ЕС столкнётся с набегом полумиллиона ВСУшников

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