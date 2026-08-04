«Снимаю шляпу»: Иран покажет России пример в ситуации с Украиной – Крапивник

Елена Острякова.  
04.08.2026 21:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 742
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Иран не простит Украину за удар БПЛА по мирному иранскому судну в Каспийском море даже после публичных извинений украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью историку Паскалю Лоттазу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иран не простит Украину за удар БПЛА по мирному иранскому судну в Каспийском море...

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«Не думаю, что иранцы примут извинения. Я думаю, они настроены на око за око, но у них есть склонность повышать ставки. Поэтому будет два ока за око. Украинцы сделали это нарочно, поэтому никаких извинений быть не может. Это не было случайностью»,- сказал Крапивник.

Он считает, что ВСУ действовали по наущению США или Британии.

«США предоставили координаты для дронов большой дальности вплоть до Каспия. Украинцы ничего не «видят» даже в центральной и западной частях Черного моря. Все это обеспечивается разведданными Америки или Великобритании», – сказал Крапивник.

Он не понимает, почему Россия до сих пор не начала сбивать американские беспилотники над Черным морем.

«А затем надо переходить к пилотируемым самолетам, которые используются для шпионажа и наведения на цели. Иранцы начали это делать уже давно. И снимаю перед ними шляпу за это», – сказал Крапивник.

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