Укро-депутат нацист обвинил Польшу в «возрождении нацизма»

Вадим Москаленко.  
04.08.2026 23:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Антиукраиснкие настроения набирают популярность в Польше, что якобы говорит о возвращении нацизма в эту страну.

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат ВР, экс-глава Института нацпамяти, отпетый русофоб и бандеровец Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антиукраиснкие настроения набирают популярность в Польше, что якобы говорит о возвращении нацизма в эту...

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«Несколько дней назад в Польшей прошёл марш памяти жертв Волынской резни. Люди считали нормальным выйти с [декоративным] топором в спине, или пронести через весь Краков чёрный гроб. Они считали это наилучшим образом вспомнить жертв.

Это не просто не имеет ничего общего с чествованием польских жертв – это играет на каких-то низменных эмоциях, которые пробуждают в людях зло, отрезают всё моральное – и апеллируют к звериной сути человека.

Сути, которая знает только агрессию, что нужно защитить только себя, а все чужаки являются источниками опасности. На таких же эмоциях в своё время успешно играл нацизм, но в конце концов привёл Германию к катастрофе. И на этих же эмоциях играет часть польских политиков», – паясничал Вятрович.

«Ещё проблема в том, что очень мало других голосов слышно в Польше. Те, кто должны были бы быть оппонентами к этой политике Навроцкого, тоже потихоньку начинают играть в это.

Например, Дональд Туск, который сейчас хвастается тем, что он меньше помогал Украине, и тоже хочет быть немножко Навроцким. И для него это политическое самоубийство, потому что в состязании за то, кто лучший Навроцкий, всегда победит Навроцкий», – подытожил укро-нацист.

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