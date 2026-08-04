«Поляки превратили Украину в мальчика для битья!» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
04.08.2026 21:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Польские политики используют исторические споры с Украиной для получения дивидендов на выборах.

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат ВР, экс-глава «института нацпамяти» бандеровец Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские политики используют исторические споры с Украиной для получения дивидендов на выборах. Об этом...

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«Польша в лице таких политиков, как Навроцкий, не заинтересована в выходе из этой ситуации. Она не заинтересована её решать, а якобы неразрешимость этого вопроса даёт определённые политические дивиденды.

Это можно увидеть на примере Навроцкого, если посмотреть, как выросли его рейтинги после того, как он объявил, что забирает орден Белого орла у Зеленского.

И это не впервые, просто сейчас это вышло на высокий уровень. Но то же самое было в отношениях с Польшей с 2016 года, когда было желание не решать проблемы, а раздувать их – и подавать это как украинскую вину, чтобы иметь политические дивиденды», – плакался Вятрович.

Он возмутился, что поляки начали сносить украинские памятники, установленные на своей территории.

«Пока идут переговоры, украинские памятники в Польше начинают исчезать. Их просто уничтожают.

Причём это сначала это делали неизвестные, и не было никакой реакции польской власти. А потом это начало происходить просто в прямом эфире. И это выставляется как абсолютно нерешаемая проблема.

И таких примеров за свою практику я могу привести очень много! Во внутренней польской политике Украина превращается в такую разменную монету, мальчика для битья, на котором можно заработать дополнительные баллы», – добавил нацист укро-депутат.

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