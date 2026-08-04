«Поляки превратили Украину в мальчика для битья!» – депутат Рады

Польские политики используют исторические споры с Украиной для получения дивидендов на выборах.

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат ВР, экс-глава «института нацпамяти» бандеровец Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша в лице таких политиков, как Навроцкий, не заинтересована в выходе из этой ситуации. Она не заинтересована её решать, а якобы неразрешимость этого вопроса даёт определённые политические дивиденды.

Это можно увидеть на примере Навроцкого, если посмотреть, как выросли его рейтинги после того, как он объявил, что забирает орден Белого орла у Зеленского.

И это не впервые, просто сейчас это вышло на высокий уровень. Но то же самое было в отношениях с Польшей с 2016 года, когда было желание не решать проблемы, а раздувать их – и подавать это как украинскую вину, чтобы иметь политические дивиденды», – плакался Вятрович.