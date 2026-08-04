В США не разобьётся и окно, а в Европе разразится война – экс-советник Меркель обвиняет «партнеров»

США подставляют Европу, поощряя милитаризацию против России. Когда в ЕС разразится полноценная война, в США при этом потекут деньги, но не будет выбито ни одного окна.

Об этом в эфире видеоблога заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Автомобильная промышленность и поставщики автомобилей, они действительно благодарны, что получают заказы на вооружение, потому что тогда рабочие места сохраняются. Но, конечно, это не концепция того, что хорошо для нашей экономики в среднесрочной, и долгосрочной перспективе. Это уничтожает больше денег, чем мы получаем добавленной стоимости. Потому что это все продукты, которые производятся там, являются мёртвым материалом. То есть в какой-то момент, если смотреть на это действительно чисто экономически, их просто нужно будет использовать, чтобы производить новые и продолжать производить. Тогда ты окажешься в так называемой военной экономике. Но это как раз не вариант для Германии. Это лучше с американской точки зрения, потому что экономика вооружений имеет суперэкономику для американцев, потому что они защищены Атлантическим и Тихим океаном. Так что, если здесь начнётся европейская война, то в США не разобьётся ни одно оконное стекло. Но здесь всё будет по-другому…», – заметил он.