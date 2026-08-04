В США не разобьётся и окно, а в Европе разразится война – экс-советник Меркель обвиняет «партнеров»
США подставляют Европу, поощряя милитаризацию против России. Когда в ЕС разразится полноценная война, в США при этом потекут деньги, но не будет выбито ни одного окна.
Об этом в эфире видеоблога заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Автомобильная промышленность и поставщики автомобилей, они действительно благодарны, что получают заказы на вооружение, потому что тогда рабочие места сохраняются. Но, конечно, это не концепция того, что хорошо для нашей экономики в среднесрочной, и долгосрочной перспективе. Это уничтожает больше денег, чем мы получаем добавленной стоимости. Потому что это все продукты, которые производятся там, являются мёртвым материалом.
То есть в какой-то момент, если смотреть на это действительно чисто экономически, их просто нужно будет использовать, чтобы производить новые и продолжать производить. Тогда ты окажешься в так называемой военной экономике. Но это как раз не вариант для Германии.
Это лучше с американской точки зрения, потому что экономика вооружений имеет суперэкономику для американцев, потому что они защищены Атлантическим и Тихим океаном. Так что, если здесь начнётся европейская война, то в США не разобьётся ни одно оконное стекло. Но здесь всё будет по-другому…», – заметил он.
«Создается впечатление, что многие ещё не осознали всей серьёзности ситуации, особенно с точки зрения Германии. Это, как я уже сказал, совсем другое с точки зрения США. И мы просто копируем это и говорим: «Да, класс, броня — это хорошо». Но мы забываем об этом, как и о 30-х годах, и о совершенно другом политическом предзнаменовании, конечно.
Мы тогда также массово модернизировали Германию, Германский Рейх при Гитлере, и он, конечно, убрал миллионы безработных с улиц. Он использовал их в инфраструктуре, на строительстве автобанов и так далее. Германия тогда, в конце 30-х годов, была по уши в долгах, фактически обанкротившейся в финансовом отношении, и тогда оставался только путь к войне.
Американцы имеют совершенно другой опыт ведения военной экономики. То есть, в 1941-м году, когда они начали войну против Германии и Японии, они всё перевели на военную экономику, убрали всех безработных с улиц. Это сработало, и там действительно начался бум, и у них также были договоры аренды земли с более чем 30 государствами по всему миру, которые должны были вернуть деньги. В первую очередь Советский Союз, но, конечно же, и Великобритания.
А между прочим, чего многие не знают, Великобритания и Россия, как правопреемница Советского Союза, должны были выплатить последние взносы ещё в 2006 году после последней войны. И Британия была разорена после Второй мировой, они разрушили всю свою колониальную империю, свою мировую империю, опустошённые этой войной, но Америка полностью выиграла.
Почему? Потому что в США ничего не было разрушено. Несколько сотен тысяч солдат пали, но не более того. Так что и в будущей войне, если она начнётся сейчас, мы будем чувствовать то же самое. Но в США всё будет хорошо», – заявил Вад.
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