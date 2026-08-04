Бошнякский журналист разоблачил лживый антисербский миф о «Сараевском сафари»

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Журналист из Сараево Сенад Авдич разоблачил информационную фальшивку о так называемом «Сараевском сафари», согласно которой боснийские сербы за деньги давали богатеям из Европы поохотиться за жителями города со снайперской винтовкой.

Он фактами доказал, что снявший документальный фильм «Сараевское сафари» словенский режиссер Миран Жупанич в своём «расследовании» просто врал через некоего героя лент, пожелавшего остаться анонимным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В большой статье для издания Slobodna Bosna, Сенад Авдич задаётся вопрос, как могло случиться так, что главный анонимный герой фильма Жупанича, выдающий себя за уроженца Словении и выходца из югославских спецслужб, ставшего журналистом, сегодня косвенно не узнаваем ни одним из репортёров, работавших в этом городе.

Хотя в фильме тот утверждает, что был непосредственным свидетелем того, о чём рассказал в ленте, постоянно въезжал и выезжал из Сараево в 90-е, поддерживал связи с различными сторонами конфликта и был известен в журналистской среде.

Мнение Адвича подтвердил и военный корреспондент и журналист с многолетним стажем Зоран Кусовац, который отверг саму возможность того, что рассказчик был членом сараевского журналистского сообщества, поскольку во время войны из-за крайне опасных условий работы, все репортёры были знакомы друг с другом и прекрасно знали, кто в определённый момент находится на месте событий.

Авдич также считает нереальным утверждение анонима о том, что его якобы бывшие коллеги – представители сербских разведывательных структур из Белграда, сами рассказали ему о том, что богатые иностранцы приезжали в Сараево через Белград, чтобы за деньги расстреливать мирных жителей.

И якобы потом те же самые структуры организовали ему перелет на вертолете в контролируемый сербами сараевский пригород Пале, где его забрали сотрудники разведывательного аппарата Войска Республики Сербской и доставили в район Грабавица, чтобы он мог лично увидеть действия иностранных снайперов- любителей.

Сараевский журналист убеждён, что подобный сценарий трудно согласовать с тем, как функционируют разведывательные структуры, особенно, когда речь идет о сокрытии информации, которая может указывать на серьезные преступления.

«Сама по себе анонимность снижает или серьезно ставит под сомнение его авторитет и подлинность», – заключает Авдич.

Он сравнивает россказни героя фильма Жупанича с ложью некоего Душко Эрцега, который весной 1998 года врал, что на территории Сербии находятся концлагеря для бошняков и хорватов, и он был одним из узников такого лагеря.

Несмотря на то, что Белград официально опроверг подобные утверждения, болтовню «свидетеля»» приняли во внимание даже в Совбезе ООН, ему предоставили охрану, поселили в роскошных апартаментах, к нему выстраивалась очередь из западных репортёров. Вся эта карточная башня рухнула, когда Эрцег в ходе телеэфира стянул бумажник у одного из иностранных журналистов…

При этом Сенад Авдич отмечает, что лживый миф о «Сараевском сафари» был принят как в БиГ, так и международным сообществом без каких-либо доказательств. На его основе в прошлом году хорватский «журналист-расследователь» Домагой Маргетич заявил о «неопровержимых доказательствах», что в подобных охотах в молодости участвовал и нынешний президент Сербии Александр Вучич.