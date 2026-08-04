«Правопохоронные» процессии Зеленского опекают и оплачивают Вашингтон и Лондон

Елена Острякова.  
04.08.2026 19:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 463
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина


Кабинеты на Западе забиты доказательствами преступной деятельности украинского узурпатора Владимира Зеленского, но этим делам не дают хода.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кабинеты на Западе забиты доказательствами преступной деятельности украинского узурпатора Владимира Зеленского, но этим делам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Европейские политики говорили мне, что кабинет прокурора ЕС забит полностью делами против Зеленского и его окружения, до верха – папками уголовных дел. Просто пока не дают хода.

Это лишний раз показывает, что даже в самых демократических странах геополитика и ключевые вопросы цивилизационного противостояния важнее юриспруденции и вопросов правопохоронной деятельности», – сказал Арестович.

Он признал существование «западной коррупции», но уточнил, что Зеленский неприкосновенен, потому что «структуру украинской власти сформировали США и Великобритания».

«Да и какое давление на президента, который является ключевым звеном осуществления предвыборной стратегии принуждения России к вменяемости. А во-вторых, которого нельзя по закону преследовать, пока он президент. Ну, если только не получено прямых доказательств государственной измены или крупного уголовного преступления.

Конкретная конфигурация власти сегодня и сейчас – это политическое решение Запада и большой договорняк с Украиной», – рассуждал Арестович.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Правопохоронные» процессии Зеленского опекают и оплачивают Вашингтон и Лондон

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора