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Кабинеты на Западе забиты доказательствами преступной деятельности украинского узурпатора Владимира Зеленского, но этим делам не дают хода.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейские политики говорили мне, что кабинет прокурора ЕС забит полностью делами против Зеленского и его окружения, до верха – папками уголовных дел. Просто пока не дают хода. Это лишний раз показывает, что даже в самых демократических странах геополитика и ключевые вопросы цивилизационного противостояния важнее юриспруденции и вопросов правопохоронной деятельности», – сказал Арестович.

Он признал существование «западной коррупции», но уточнил, что Зеленский неприкосновенен, потому что «структуру украинской власти сформировали США и Великобритания».