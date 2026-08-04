«Правопохоронные» процессии Зеленского опекают и оплачивают Вашингтон и Лондон
Кабинеты на Западе забиты доказательствами преступной деятельности украинского узурпатора Владимира Зеленского, но этим делам не дают хода.
Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европейские политики говорили мне, что кабинет прокурора ЕС забит полностью делами против Зеленского и его окружения, до верха – папками уголовных дел. Просто пока не дают хода.
Это лишний раз показывает, что даже в самых демократических странах геополитика и ключевые вопросы цивилизационного противостояния важнее юриспруденции и вопросов правопохоронной деятельности», – сказал Арестович.
Он признал существование «западной коррупции», но уточнил, что Зеленский неприкосновенен, потому что «структуру украинской власти сформировали США и Великобритания».
«Да и какое давление на президента, который является ключевым звеном осуществления предвыборной стратегии принуждения России к вменяемости. А во-вторых, которого нельзя по закону преследовать, пока он президент. Ну, если только не получено прямых доказательств государственной измены или крупного уголовного преступления.
Конкретная конфигурация власти сегодня и сейчас – это политическое решение Запада и большой договорняк с Украиной», – рассуждал Арестович.
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