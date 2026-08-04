Зеленский ловко приспособился к «картонным майданам», жертвуя подельниками

Вадим Москаленко.  
04.08.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


Зеленский без раздумий жертвует своими подельниками, если это необходимо для отвлечения внимания от коррупционных скандалов или разгона очередного протеста.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский без раздумий жертвует своими подельниками, если это необходимо для отвлечения внимания от коррупционных...

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«Зеленский достаточно умело решил проблему «картонного майдана». Он своевременно распустил заседание Верховной рады, даже глава СБУ и глава Службы внешней разведки не были назначены.

Он ими пожертвовал, чтобы потом «картонный майдан» не вышел под Верховную раду. Ну а закрыть вопрос возле офиса президента было намного проще.

Нужно отдать должное – они научились бороться с собственным народом, используя некоторые принципы, против которых раньше не имели понимания, как с ними бороться. Поэтому «картонным майданом» Зеленского уже не испугать», – заметил Кривонос.

«На данном этапе Зеленский не просто отвлёк внимание от вопросов, которые были вокруг него касательного огромного количества коррупционных скандалов.

Он снова сыграл роль хорошего царя и плохих бояр. Он разогнал убрал всех плохих бояр, пожертвовав даже теми, на кого опирался», – резюмировал он.

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English version :: Читать на английском Зеленский ловко приспособился к «картонным майданам», жертвуя подельниками

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