Зеленский ловко приспособился к «картонным майданам», жертвуя подельниками

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Зеленский без раздумий жертвует своими подельниками, если это необходимо для отвлечения внимания от коррупционных скандалов или разгона очередного протеста.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский достаточно умело решил проблему «картонного майдана». Он своевременно распустил заседание Верховной рады, даже глава СБУ и глава Службы внешней разведки не были назначены. Он ими пожертвовал, чтобы потом «картонный майдан» не вышел под Верховную раду. Ну а закрыть вопрос возле офиса президента было намного проще. Нужно отдать должное – они научились бороться с собственным народом, используя некоторые принципы, против которых раньше не имели понимания, как с ними бороться. Поэтому «картонным майданом» Зеленского уже не испугать», – заметил Кривонос.