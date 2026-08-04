Экстремист Арестович признал существование «русского «Старлинка»

Елена Острякова.  
04.08.2026 20:30
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Космос, Общество, Политика, Россия, Украина


Бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович признал наличие у России спутниковой системы связи, аналогичной американскому «Старлинку»

Об этом он сообщил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович...

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«Все очень просто. Они поняли, какое значение имеет «Старлинк» – и начали создавать альтернативу. Они и раньше ее пытались создавать, а сейчас ускоренными темпами. Запустили группировку из 16 спутников, сейчас второй запуск был. Там парочка десятков», – сказал Арестович.

Он признал, что появление новой системы связи, которая позволит российской армии лучше управлять своими беспилотниками, серьезно усложнит жизнь ВСУ.

«Важно, что специалисты говорят: они уже устойчиво над некоторыми районами Украины могут держать связь спутникового интернета через полтора-два часа. Я думаю, что к концу 2027 года они смогут держать ее 8-12 часов, если будут идти так запуски.

Это является суперфактором, который при продолжении войны резко усложнит нам жизнь и облегчит им», – рассуждал Арестович.

Как признают украинские эксперты, 12 из 16 запущенных в марте спутников уже вышли на рабочую высоту 550 километров, еще три постепенно поднимаются.

Судя по данным сервиса N2YO, российские спутники находятся на орбитах, позволяющих им 4 раза в сутки проходить в зоне видимости над Украиной. Круглосуточное покрытие при нынешних темпах будет завершено к следующему лету.

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English version :: Читать на английском Экстремист Арестович признал существование «русского «Старлинка»

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