«Оппортунисты, ищут возможность договориться с РФ»: у Зеленского недовольны даже партией Мерца

Игорь Шкапа.  
04.08.2026 20:58
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на то, что правящая коалиция в ФРГ настроена на поддержку киевского режима, Украине не стоит расслабляться – в политикуме Германии сильны настроения в поддержку компромиссов с Россией.

Об этом в интервью «Захид.нет» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что правящая коалиция в ФРГ настроена на поддержку киевского режима, Украине...

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Эксперт напомнил, что в Германии у власти правящая коалиция из двух партий, в которой немало тех, кто помогает киевскому режиму, но хватает людей с противоположным мнением.

«А есть откровенные оппортунисты, которые до сих пор считают, что нужно восстановить отношения с Россией. Это люди, которые выросли, условно говоря,  не из шинели, а из такого… из дорогого пальто Шрёдера, бывшего немецкого канцлера, который сейчас является большим другом Путина. И через них связи с Россией сохраняются», – описал Фесенко ситуацию в СДПГ.

Не лучше, по его мнению, ситуация в ХСС. Политолог заметил, что эту партию долгое время возглавляла Ангела Меркель, которая вроде бы поддерживала Украину, но «выбрала тактику – лучше торговать, чем воевать [с Россией]».

«Вот вам пример, когда даже у христианских демократов и у тех, кто к нам партнерски относится, к большому сожалению, были тоже оппортунистические настроения в отношении России», – возмущается укро-эксперт.

Он сокрушается, что в недавно в Азербайджане прошла встреча отставных российских и немецких политиков, в которой принял участие экс-глава аппарата Меркель.

«К сожалению, в Германии есть немало политиков в разных партиях, в различных политических лагерях, которые считают, что с Россией нужно договариваться, нужно искать компромиссы», – резюмировал Фесенко.

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English version :: Читать на английском «Оппортунисты, ищут возможность договориться с РФ»: у Зеленского недовольны даже партией Мерца

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