«Хитрить надо уметь»: российские НПЗ должны брать пример с украинских бизнесменов – либеральный эксперт

Елена Острякова.  
27.07.2026 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 510
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Российские нефтеперерабатывающие заводы должны публично преувеличивать нанесенный им ущерб, чтобы избежать повторных атак украинских дронов.

Об этом либеральный военный обозреватель Валерий Ширяев заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские нефтеперерабатывающие заводы должны публично преувеличивать нанесенный им ущерб, чтобы избежать повторных атак украинских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Они должны предельно преувеличивать нанесенный ущерб. Говорить о том, что они выключены на полгода. Что у них самые важные части производства изничтожены, а достать запчасти они нигде не могут, даже в Китае не производят. Исследователю не просто разобраться, где правда, а где хитрость», – рассуждал Ширяев.

Он привел в пример украинскую ассоциацию зернотрейдеров, которая заявила об уничтожении  трети мощностей по экспорту, хотя согласно западной статистике экспорт украинского зерна растет.

По данным газеты «Коммерсант», на сегодняшний день запущено более 40% мощностей НПЗ, пострадавших от украинских налетов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Хитрить надо уметь»: российские НПЗ должны брать пример с украинских бизнесменов – либеральный эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора