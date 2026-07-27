Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские нефтеперерабатывающие заводы должны публично преувеличивать нанесенный им ущерб, чтобы избежать повторных атак украинских дронов.

Об этом либеральный военный обозреватель Валерий Ширяев заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Они должны предельно преувеличивать нанесенный ущерб. Говорить о том, что они выключены на полгода. Что у них самые важные части производства изничтожены, а достать запчасти они нигде не могут, даже в Китае не производят. Исследователю не просто разобраться, где правда, а где хитрость», – рассуждал Ширяев.

Он привел в пример украинскую ассоциацию зернотрейдеров, которая заявила об уничтожении трети мощностей по экспорту, хотя согласно западной статистике экспорт украинского зерна растет.

По данным газеты «Коммерсант», на сегодняшний день запущено более 40% мощностей НПЗ, пострадавших от украинских налетов.