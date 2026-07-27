«Хитрить надо уметь»: российские НПЗ должны брать пример с украинских бизнесменов – либеральный эксперт
Российские нефтеперерабатывающие заводы должны публично преувеличивать нанесенный им ущерб, чтобы избежать повторных атак украинских дронов.
Об этом либеральный военный обозреватель Валерий Ширяев заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они должны предельно преувеличивать нанесенный ущерб. Говорить о том, что они выключены на полгода. Что у них самые важные части производства изничтожены, а достать запчасти они нигде не могут, даже в Китае не производят. Исследователю не просто разобраться, где правда, а где хитрость», – рассуждал Ширяев.
Он привел в пример украинскую ассоциацию зернотрейдеров, которая заявила об уничтожении трети мощностей по экспорту, хотя согласно западной статистике экспорт украинского зерна растет.
По данным газеты «Коммерсант», на сегодняшний день запущено более 40% мощностей НПЗ, пострадавших от украинских налетов.
English version :: Читать на английском «Хитрить надо уметь»: российские НПЗ должны брать пример с украинских бизнесменов – либеральный эксперт