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МИД Польши выступил с заявлением, где категорически отрицает озвученную накануне Владимиром Путиным перспективу возвращения западных земель Украины в состав государств-соседей, утративших эти территории после Второй Мировой войны.

«Министерство иностранных дел Польши недвусмысленно отвергает очередные ложные и совершенно необоснованные предположения президента РФ Владимира Путина о предполагаемых империалистических стремлениях соседей и территориальном делении Украины, предполагающие участие в этом процессе Речи Посполитой. Это ни что иное, как дезинформация и очередная попытка вызвать антагонизм и напряженность между украинцами и союзниками, поддерживающими Киев», – заявляют в Варшаве.

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Поляки клянутся, что навсегда забыли о Восточных Кресах.

«Польша не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украине. Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее юридически установленных, международно признанных границах».

В польских СМИ выступил отставной подполковник Мацей Коровей, преподаватель факультета международных отношений Белостокского университета. Он назвал самыми опасными тезисами Путина определение России как «единственного гаранта территориальной целостности Украины» и отказ от таких гарантий после того, как Киев перестал считать русских титульной нацией.

«Путин строит сплоченную идеологическую конструкцию: Украина якобы не имеет права ни на собственные границы, ни на свою национальную субъективность, потому что обязана ими «пожертвованиями» Сталина и заботе Москвы… Это прямое продолжение тезиса из его эссе 2021 года об «историческом единстве русских и украинцев»… Поскольку Украина является «искусственным творением», то ее завоевание перестает быть преступлением, а становится «восстановлением порядка», – сказал Коровей.

Для польских и прибалтийских стран сигнал понятен: та же логика «исторической принадлежности», которую Москва применяет к Киеву, в любой момент может быть применена против них, тревожится подполковник.