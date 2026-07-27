Сладков подумал и ответил, «насколько хватит хохлов»

Максим Столяров.  
27.07.2026 17:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1803
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если всю тяжесть СВО взвалить только на воюющих и тех, кто им помогает, то можно будет не удивляться, если когда-то ВСУ окажутся под Москвой.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если всю тяжесть СВО взвалить только на воюющих и тех, кто им помогает, то...

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«На сколько лет войны хватит хохлов, сидя в обороне? Если мы им дадим возможность, то они и в атаку пойдут! Мы можем их и под Москвой увидеть, если мы всё свалим только на тех людей, которые воюют сегодня, и тех, кто помогает им.

Я считаю, что вся страна должна участвовать. Каждый в своём окопе. Повар, бизнесмен, коммерсант, ростовщик – они формируют бюджет, они формируют дополнительные средства очень многие, которые отправляют на СВО. Поэтому, вся страна должна воевать», – сказал военкор.

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English version :: Читать на английском Сладков подумал и ответил, «насколько хватит хохлов»

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