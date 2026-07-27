Политолог объяснил, зачем Пентагон объявил 33 российских вуза «угрозой нацбезопасности США»

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Как известно, министерство обороны США внесло 33 российских вуза в список организаций, представляющих угрозу национальной безопасности США.

В «черный список» вошли МГУ, ВШЭ, МФТИ, Курчатовский институт, Сколтех, Томский политех и еще более двух десятков российских вузов, научных институтов и исследовательских организаций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Формальная причина – предотвратить утечку военных и других технологий в Россию.

Однако политолог Николай Сорокин уверен, что это – месть за потерю возможности вербовать в российских вузах лучших специалистов – и переманивать их на работу в США.

«Что интересно – раньше Пентагон этого не делал. А почему? Потому что после выпуска в самых лучших в России вузах, уже американские вербовщики присматривались к студентам. Заранее с ними встречались, договаривались и ориентировали на работу в США. Это же речь о самых талантливых студентах, которые учились на бюджете. И получалось, что российское государство за свои деньги обучает этих бюджетников, после чего они нам машут ручкой и уезжают на работу на Запад. То есть, фактически, мы готовим кадры для военно-промышленного комплекса Запада», – сказал Сорокин.