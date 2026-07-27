«ВСУ истощены»: армия России ускорила темпы продвижения
ВСУ настолько истощены, что армия России ежедневно продвигается на несколько километров.
Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы каждый день в сторону Краматорска и Славянска продвигаемся на несколько километров. Если раньше средняя глубина продвижения была там 300-500 метров в день, то сегодня она увеличилась в 5-6 раз.
А это уже принципиально маркирует, иллюстрирует другой характер войны. Это связано с тем, что у противника всё меньше и меньше остаётся народу для обороны. С тем, что противник никак не может справляться с нашей авиацией, система ПВО истощена», – сказал Сорокин.
«И когда по вашим укрепрайонам попадает трёхтысячный ФАБ, главное желание, которое у вас возникает – это как можно быстрее его покинуть, а не оказывать дальнейшее сопротивление. Потому что даже если вы остались живы, через день может прилететь ещё один трёхтысячный ФАБ, и вы уже точно живыми не останетесь.
Это связано с глобальным преимуществом во всех составляющих нашей группировки», – добавил он.
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