Украинские террористы пытаются ударами по руководству станции дезорганизовать работу Запорожской АЭС, вывести её из строя или даже устроить техногенную катастрофу.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ночь с 24 на 25 июля украинские беспилотники нанесли удар по туристической базе в Запорожской области, в результате чего погибли 12 человек, пятеро из которых дети. 19 человек получили ранения.

В тот же день в результате ракетного обстрела одного из предприятий города Кирова погибли 6 человек, 26 получили ранения. 20 июля был атакован пассажирский автобус на трассе Белгород-Шебекино, погибли 4 женщины и 16-летний подросток. 27 человек получили ранения.

С 13 по 19 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя России. 364 человека, в том числе 12 детей, получили ранения. 69 человек, в том числе 2 ребёнка, погибли. Всего по гражданским объектам на территории России ВСУ выпустили 7168 боеприпасов», – сказала Евстигнеева.