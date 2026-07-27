Украина убивает россиян, в том числе ради техногенной катастрофы на ЗАЭС – Евстигнеева в ООН

Максим Столяров.  
27.07.2026 22:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские террористы пытаются ударами по руководству станции дезорганизовать работу Запорожской АЭС, вывести её из строя или даже устроить техногенную катастрофу.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские террористы пытаются ударами по руководству станции дезорганизовать работу Запорожской АЭС, вывести её из...

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«В ночь с 24 на 25 июля украинские беспилотники нанесли удар по туристической базе в Запорожской области, в результате чего погибли 12 человек, пятеро из которых дети. 19 человек получили ранения.

В тот же день в результате ракетного обстрела одного из предприятий города Кирова погибли 6 человек, 26 получили ранения. 20 июля был атакован пассажирский автобус на трассе Белгород-Шебекино, погибли 4 женщины и 16-летний подросток. 27 человек получили ранения.

С 13 по 19 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя России. 364 человека, в том числе 12 детей, получили ранения. 69 человек, в том числе 2 ребёнка, погибли. Всего по гражданским объектам на территории России ВСУ выпустили 7168 боеприпасов», – сказала Евстигнеева.

«Украинские боевики продолжают терроризировать персонал Запорожской АЭС. 15 июля в результате прицельного удара беспилотника ВСУ по служебному автомобилю погибли главный инженер станции Александр Яковлев и его водитель.

Убийство специалистов, отвечающих за ядерную и радиационную безопасность, свидетельствует о стремлении Киева дезорганизовать управление АЭС и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы», – добавила дипломат.

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