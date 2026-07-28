Полковник ВСУ: «Никакого воздушного перемирия. Последний украинец погибнет в окопной войне»

Игорь Шкапа.  
28.07.2026 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на воздушное перемирие, идея котрого обсуждается сейчас в СМИ.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей завил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на воздушное перемирие, идея котрого обсуждается сейчас...

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Он не согласился с экспертами, которые говорят, что Украине выгодно воздушное перемирие.

«Война нам не выгодна, потому что у нас всё выбивается, а потому надо сдаться»… С самого начала, с 22-го года с этим носятся.

Это ж опять шекельманская тема: россияне нас убивают, россияне нас разрушают, потому давайте сдаваться. Причём они это подают с наших площадок. Израильские фуфломёты – они же с наших площадок эту тему проталкивают, что украинцы победить не могут, украинцы готовы сдаться, украинцы готовы отказаться от вооружённой борьбы», – негодует Свитан.

Он успокаивает, мол, за годы ударов по тылам Украины фронт так и не рухнул. По его словам, теперь после украинских ударов русские якобы «заверещали» и начали «заносить мешки шекелей таким вот экспертам».

«У нас единственный вариант развалить Российскую империю, я уже 649 раз это скажу, вынести им экономику. С ресурсной страной можно бороться единственным способом – уничтожая её ресурсы», – рассуждал укро-полковник.

По его словам, те, кто призывает к воздушному перемирию, пытаются вернуть окопную войну.

В окопной войне мы проиграем. Через несколько лет последний украинец погибнет в окопной войне. То есть все, кто предлагает воздушное перемирие, они работают на идею уничтожения украинской нации», – завил Свитан.

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