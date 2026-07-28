Укро-нацист: Начинается битва за Запорожье. Русские отрезают город от железной дороги

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В ходе последнего удара по Киеву российкие ракеты легли точно в цель.

Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук [в реестре террористов в РФ], передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ночная атака по Киеву. Прилёты: Деснянский район, Шевченковский, Соломенский. Везде нежилые помещения, будем говорить, складские помещения, то есть люди не жили. Фактически это как по целям в тире, чётко понимали, знали, куда, что. Погибших, как видим, нет», – сказал экс-депутат.

Он охарактеризовал как «тяжелейшую» ситуацию, которая складывается вокруг Запорожья.