Укро-нацист: Начинается битва за Запорожье. Русские отрезают город от железной дороги
В ходе последнего удара по Киеву российкие ракеты легли точно в цель.
Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук [в реестре террористов в РФ], передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ночная атака по Киеву. Прилёты: Деснянский район, Шевченковский, Соломенский. Везде нежилые помещения, будем говорить, складские помещения, то есть люди не жили. Фактически это как по целям в тире, чётко понимали, знали, куда, что. Погибших, как видим, нет», – сказал экс-депутат.
Он охарактеризовал как «тяжелейшую» ситуацию, которая складывается вокруг Запорожья.
«Там третьи сутки поезда не идут и уже навряд ли пойдут, потому что прилёты, опасность, уничтожаются тепловозы и так далее. Фактически уже от железнодорожного сообщения город отрезается. Хочу сказать: это большой, крупный промышленный областной центр. Это не даже не Гуляйполе и даже не Марганец. И это город большой, областной, и это город фактически связанный непосредственно с Днепром. Возможное падение Запорожье – это опасность для Днепра. Фактически битва за Запорожье начинается», – тревожится Мосийчук.
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