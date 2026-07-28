Укро-нацист: Начинается битва за Запорожье. Русские отрезают город от железной дороги

Игорь Шкапа.  
28.07.2026 15:00
  (Мск) , Киев
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Запорожье, Спецоперация, Украина


В ходе последнего удара по Киеву российкие ракеты легли точно в цель.

Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук [в реестре террористов в РФ], передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Ночная атака по Киеву. Прилёты: Деснянский район, Шевченковский, Соломенский. Везде нежилые помещения, будем говорить, складские помещения, то есть люди не жили. Фактически это как по целям в тире, чётко понимали, знали, куда, что. Погибших, как видим, нет», – сказал экс-депутат.

Он охарактеризовал как «тяжелейшую» ситуацию, которая складывается вокруг Запорожья.

«Там третьи сутки поезда не идут и уже навряд ли пойдут, потому что прилёты, опасность, уничтожаются тепловозы и так далее. Фактически уже от железнодорожного сообщения город отрезается. Хочу сказать: это большой, крупный промышленный областной центр. Это не даже не Гуляйполе и даже не Марганец.  И это город большой, областной, и это город фактически связанный непосредственно с Днепром. Возможное падение Запорожье – это опасность для Днепра. Фактически битва за Запорожье начинается», – тревожится Мосийчук.

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English version :: Читать на английском Укро-нацист: Начинается битва за Запорожье. Русские отрезают город от железной дороги

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