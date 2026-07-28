Ветеран СВО, потерявший ногу под Бахмутом, восстановился и покорил трассу «Гонки Героев»

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Участник СВО из Курска – капитан Алексей Молчанов, получивший тяжёлое ранение и потерявший ногу под Бахмутом, смог после реабилитации успешно преодолеть на протезе трассу «Гонки Героев» в Алабино, соревнуясь со здоровыми спортсменами.

Маршрут включал 8 километров с 32 препятствиями, в том числе водные преграды и танковый ров. Чтобы добраться до финиша, необходимо было прыгать с трехметровой высоты. Молчанов занял 36-е место среди 600 участников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Капитан Молчанов воевал с 2022 года. Получил ранение на позициях в деревне Андреевка под Бахмутом в ДНР. Он заградил от вражеского дрона вход в укрытие, где находились сослуживцы. Взрывом беспилотника ему раздробило ногу. На месте после ранения Молчанову пришлось самому перерезать ножницами сгоревшие мышцы.

Восстановиться герою помог фонд «Орион», специализирующийся на помощи ветеранам СВО и жителям новых регионов. После реабилитации с прошлого года Алексей начал участвовать в соревнованиях, а минувшей зимой уже прошел по заснеженной трассе «Гонки Героев».

«Важно верить в себя и в тех людей, которые тебя поддерживают», – сказал Молчанов после финиша.

Зам руководителя «Гонки Героев» Олег Политов поздравил участника с результатом.

«Жизнь может быть сложной, но она всегда интересная. Нужно идти дальше и доказывать, в том числе самому себе, что счастье есть в любом случае», – сказал Политов.

Напомним, фондом «Орион» уже выполнено более 140 гуманитарных миссий. Это гуманитарные грузы для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областей – продукты питания, постельные принадлежности, гигиенические средства, одежда, бытовая и оргтехника, мебель, оборудование для школ и интернатов, спортивный инвентарь и форма.

«Орион» поставил в больницы и госпитали более 700 единиц материально-технического обеспечения. Это аппараты для диагностики, системы жизнеобеспечения, оснащение палат и операционных, лекарства.

Установлено более 200 протезов ветеранам СВО.

Попечительский совет фонда возглавляет Ксения Шойгу. В состав также входят: директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный; актер и режиссер Иван Охлобыстин; Депутат Госдумы, народный артист Дмитрий Певцов. Деятельность фонда поддерживают многие известные люди страны. Гуманитарные миссии в Херсонскую область от «Ориона» возглавляет народный артист Сергей Гармаш.