«Грязное животное, не превращай Украину в Израиль»: Мосийчук обрушился на львовского мэра

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Украинские политики, отправившие своих детей призывного возраста за границу, требуют от остальных идти в армию.

Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, как его собеседник относится к предложению львовского мэра Андрея Садового, потребовавшего перенять для Украины опыт Израиля, где все проходят военную службу.

«Андрей Садовой – это циничное, лживое, интригующее, грязное животное. Как вывез своих детей совершеннолетних за границу, сыновей в том числе, изображает гиперпатриота и рассказывает, что чужие дети должны служить. Так верни своих из-за границы и отправляй. Нет? Ну тогда не звизди!», – сказал Мосийчук.

Он выразил сожаление, что такое «абсолютно лживое, брехливое создание» уже много лет управляет Львовом.

«Прекратите Украину превращать в Израиль! Знаете, почему? Потому что Израиль воюет с Палестиной, а не с Российской Федерацией, где работают научные институты, ВПК и так далее. Не сравнивайте Палестину, с которой воюет постоянно Израиль, с Российской Федерацией, потому что это абсолютно несравнимые вещи!», – потребовал экс-депутат.