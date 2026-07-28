«Грязное животное, не превращай Украину в Израиль»: Мосийчук обрушился на львовского мэра
Украинские политики, отправившие своих детей призывного возраста за границу, требуют от остальных идти в армию.
Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, как его собеседник относится к предложению львовского мэра Андрея Садового, потребовавшего перенять для Украины опыт Израиля, где все проходят военную службу.
«Андрей Садовой – это циничное, лживое, интригующее, грязное животное. Как вывез своих детей совершеннолетних за границу, сыновей в том числе, изображает гиперпатриота и рассказывает, что чужие дети должны служить. Так верни своих из-за границы и отправляй. Нет? Ну тогда не звизди!», – сказал Мосийчук.
Он выразил сожаление, что такое «абсолютно лживое, брехливое создание» уже много лет управляет Львовом.
«Прекратите Украину превращать в Израиль! Знаете, почему? Потому что Израиль воюет с Палестиной, а не с Российской Федерацией, где работают научные институты, ВПК и так далее. Не сравнивайте Палестину, с которой воюет постоянно Израиль, с Российской Федерацией, потому что это абсолютно несравнимые вещи!», – потребовал экс-депутат.
«Садовые и тому подобное не имеют права открывать рот на тему войны и военной службы, пока они не пойдут служить сами и не вернут из-за границы своих детей. Они лживые люди, представители партии войны. Они не хотят мира. Они не понимают, что страна сгорает», – резюмировал Мосийчук.
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