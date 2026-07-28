В Киеве не верят в прогноз Путина: «Западные соседи не решатся обкусать Украину!»
Западные страны-соседи Украины вряд ли будут инициировать возвращение своих исконных земель, потерянных после Второй мировой, как это прогнозировал накануне Владимир Путин. Причина – это чревато гневом Брюсселя и потерей членства в Евросоюзе.
Об этом украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил с своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не думаю, что Польше удастся вернуть «кресы сходни». Если Львов до Первой мировой войны был польско-еврейским городом, то Волынь находилась под властью Российской империи и большинство там были православные. Поляков там точно не ждут», – сказал Золотарев.
По его мнению, бросить вызов Брюсселю могла бы только Венгрия.
«А что касается Закарпатья, то Венгрия, если там останутся у власти идейные наследники партии «Фидес», готова была бы пожертвовать. Но военные возможности Венгрии довольно рахитичны. Поэтому такой сценарий маловероятен.
Румыния точно не готова. Румыны не являются возмутителями спокойствия в Брюсселе в отличие от мадьяр. Словаки, которые тоже сепаратисты, вряд ли будут ставить вопрос о возвращении к границам Чехословакии», – сказал Золотарев.
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