В Киеве не верят в прогноз Путина: «Западные соседи не решатся обкусать Украину!»

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Западные страны-соседи Украины вряд ли будут инициировать возвращение своих исконных земель, потерянных после Второй мировой, как это прогнозировал накануне Владимир Путин. Причина – это чревато гневом Брюсселя и потерей членства в Евросоюзе.

Об этом украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил с своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Польше удастся вернуть «кресы сходни». Если Львов до Первой мировой войны был польско-еврейским городом, то Волынь находилась под властью Российской империи и большинство там были православные. Поляков там точно не ждут», – сказал Золотарев.

По его мнению, бросить вызов Брюсселю могла бы только Венгрия.