В Киеве не верят в прогноз Путина: «Западные соседи не решатся обкусать Украину!»

Елена Острякова.  
28.07.2026 12:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Закарпатье, Западная Украина, Политика, Украина


Западные страны-соседи Украины вряд ли будут инициировать возвращение своих исконных земель, потерянных после Второй мировой, как это прогнозировал накануне Владимир Путин. Причина – это чревато гневом Брюсселя и потерей членства в Евросоюзе.

Об этом украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил с своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные страны-соседи Украины вряд ли будут инициировать возвращение своих исконных земель, потерянных после Второй...

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«Я не думаю, что Польше удастся вернуть «кресы сходни». Если Львов до Первой мировой войны был польско-еврейским городом, то Волынь находилась под властью Российской империи и большинство там были православные. Поляков там точно не ждут», – сказал Золотарев.

По его мнению, бросить вызов Брюсселю могла бы только Венгрия.

«А что касается Закарпатья, то Венгрия, если там останутся у власти идейные наследники партии «Фидес», готова была бы пожертвовать. Но военные возможности Венгрии довольно рахитичны. Поэтому такой сценарий маловероятен.

Румыния точно не готова. Румыны не являются возмутителями спокойствия в Брюсселе в отличие от мадьяр. Словаки, которые тоже сепаратисты, вряд ли будут ставить вопрос о возвращении к границам Чехословакии», – сказал Золотарев.

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English version :: Читать на английском В Киеве не верят в прогноз Путина: «Западные соседи не решатся обкусать Украину!»

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