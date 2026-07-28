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Кокаинист Зеленский специально в последнее время акцентирует внимание аудитории на предстоящей «самой трудной зиме», чтобы переложить с себя ответственность за грядущий катаклизм.

Об этом украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил с своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зима может быть настолько тяжелой, что по весне с улицы Банковой вынесут политический труп. Понятно, как трудности могут отразиться и на рейтинге Зеленского, и на его желании переизбраться», – сказал Золотарев.

Он напомнил, что в 2019 году Зеленский обещал, что избирается на один срок.