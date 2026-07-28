Укро-эксперт: По весне с улицы Банковой вынесут политический труп
Кокаинист Зеленский специально в последнее время акцентирует внимание аудитории на предстоящей «самой трудной зиме», чтобы переложить с себя ответственность за грядущий катаклизм.
Об этом украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил с своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зима может быть настолько тяжелой, что по весне с улицы Банковой вынесут политический труп. Понятно, как трудности могут отразиться и на рейтинге Зеленского, и на его желании переизбраться», – сказал Золотарев.
Он напомнил, что в 2019 году Зеленский обещал, что избирается на один срок.
«Судя по всему, дальнейшие политические события будут крутиться вокруг того, как переизбраться и не потерять табуретку, чтобы какие-нибудь очередные миши федоровы не выбили ее. Похоже, мировая закулиса считает, что Владимиру Александровичу пора и честь знать. Ему стали готовить «достойного сменщика» – такая борьба мерзавцев и негодяями»,- обрисовал ситуацию в Киеве укро-эксперт.
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