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Майдан-премьер Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину и потребовал снять «ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок», заявив, что такое положение дел «противоречат договорно-правовой базе между Арменией и Россией и нормам Евразийского экономического союза».

Как известно, проблемы Еревана начались после игнорирования неоднократных предупреждений из Москвы о невозможности одновременного членства в ЕАЭС и объявленного Пашиняном нового курса по интеграции в Евросоюз. В мае власти Армении демонстративно собрали саммит, куда были приглашена верхушка стран НАТО, ведущая прокси-войну против России, а также украинский диктатор Зеленский.

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Однако Пашинян во время звонка Путину дал понять, что хочет и дальше сидеть на двух стульях – якобы, до подачи заявки на вступление Армении в ЕС проведение референдума о курсе бывшей советской республики не актуальна.

«Спонсор дерзости Никола Воваевича – Силы обороны Украины», – пишет киевский политолог Евгений Магда.

А вот российский политолог Павел Данилин прогнозирует, что за выкрутасы Пашиняна придется расплачиваться армянскому населению, которое столкнётся с невозможностью сбыта продукции, ведь её не спешат покупать «новые друзья» – ни в Европе, ни на Украине.