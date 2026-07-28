Бандеровцы восхитились дерзостью Пашиняна во время звонка Путину

Михаил Рябов.  
28.07.2026 09:41
  (Мск) , Москва
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Армения, Политика, Россия, Украина


Майдан-премьер Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину и потребовал снять «ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок», заявив, что такое положение дел «противоречат договорно-правовой базе между Арменией и Россией и нормам Евразийского экономического союза».

Как известно, проблемы Еревана начались после игнорирования неоднократных предупреждений из Москвы о невозможности одновременного членства в ЕАЭС и объявленного Пашиняном нового курса по интеграции в Евросоюз. В мае власти Армении демонстративно собрали саммит, куда были приглашена верхушка стран НАТО, ведущая прокси-войну против России, а также украинский диктатор Зеленский.

Майдан-премьер Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину и потребовал снять «ограничения на экспорт товаров армянского...

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Однако Пашинян во время звонка Путину дал понять, что хочет и дальше сидеть на двух стульях – якобы, до подачи заявки на вступление Армении в ЕС проведение референдума о курсе бывшей советской республики не актуальна.

«Спонсор дерзости Никола Воваевича – Силы обороны Украины», – пишет киевский политолог Евгений Магда.

А вот российский политолог Павел Данилин прогнозирует, что за выкрутасы Пашиняна придется расплачиваться армянскому населению, которое столкнётся с невозможностью сбыта продукции, ведь её не спешат покупать «новые друзья» – ни в Европе, ни на Украине.

«А почему не Макрона?  Почему не Зеленского? Почему не Урсулу?  Ведь так лобызался с ними в десна всего то квартал тому. А теперь просит Путина пустить армянские помидоры на рынки России. Что случилось с европейским выбором Армении? Впрочем, мы же понимаем, что Пашинян хочет и рыбку съесть, и на лошадке покататься».

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English version :: Читать на английском Бандеровцы восхитились дерзостью Пашиняна во время звонка Путину

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