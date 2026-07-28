Депутат Рады: «Люди живут перебежками. Это на самом деле страшные вещи»

Игорь Шкапа.  
28.07.2026 16:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 973
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Никакие карательные меры в отношении украинских мужчин не заставят их воспылать желанием служить в армии.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявила изгнанная из Зе-фракции депутат ВР Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие карательные меры в отношении украинских мужчин не заставят их воспылать желанием служить в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В студии подняли тему недавнего заявления военного омбудсмена Ольги Решетиловой, которая анонсировала разработку законопроектов, существенно ограничивающих права мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Речь идет про арест банковских счетов, запрет на использование водительских прав, ограничение в получении админуслуг и так далее.

«Во-первых, не знаю, кто за это проголосует. Это первое, потому что мы и так ограничили человеческие права, уже хуже некуда. Если приступать к таким мерам, когда вы будете людям мешать вообще существовать, то это уже, наверное, совсем перебор», – сказал депутат.

При этом она недоумевает, почему не призывают в армию чиновников местного самоуправления, хотя на них не распространяется бронь.

«Почему вы трогаете тех людей, которые банально, ну, уклонист? Да, я сама лично знаю нескольких уклонистов. Люди из дома не выходят. Они лучше дома будут сидеть, но останутся живыми, чем он сейчас пойдёт, его в любой момент запакуют в бус и через пару месяцев привезут в гробу. Возможно, кто-то встанет на колени или сделает несколько выстрелов и похоронят за счёт государства», – сказала депутат.

Она не верит, что карательные меры приведут к притоку в ВСУ.

«Нет, от этого просто вырастет такса, и ещё больше людей будет пытаться либо покинуть эту страну, либо каким-либо образом откупиться», – говорит укро-политик.

По ее словам, те, кто прячутся от мобилизации, будут продолжать это делать.

«И у них у большинства даже нет (денег), поэтому им нечего блокировать. Знаете, это как люди живут перебежками. Это на самом деле страшные вещи», – резюмировала Скороход.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Депутат Рады: «Люди живут перебежками. Это на самом деле страшные вещи»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора