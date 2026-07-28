В России на дежурство начали заступать боевые лазеры
В России на боевое дежурство начали поступать лазерные установки отечественного производства, которые позволят сэкономить на дорогих зенитных ракетах.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надёжно ли защищены наши производственные мощности от вражеских атак, и не кажется ли вам, что мы здесь опоздали?» – спросил ведущий.
«Несомненно, развивать систему ПВО нужно, и мы этим занимаемся. Если говорить про производство сложных изделий, такие как зенитные управляемые ракеты, то мы даже по сравнению с прошлым годом в разы увеличиваем их производство в этом году. И такая же динамика у нас будет и в следующем году.
Но исключительно с ракетами эту задачу не решишь. Потому что всегда есть экономика войны. Средство противодействия должно стоить столько же, либо меньше, чем средство атаки.
Поэтому очень важен комплексный подход. Я говорю в том числе о лазерных комплексах. У нас есть уже целая линейка отечественных лазерных комплексов, которые борются с БПЛА», – сказал Алиханов.
«В одном из регионов лазерным комплексом за месяц почти 60 беспилотников было сбито на одном из объектов. А это сотни миллионов рублей сэкономленных средств на невыстреленных зенитных ракетах.
Это не значит, что можно будет отказаться полностью от зенитных ракет, но это значит, что крайне важно развивать весь комплекс вот этой борьбы.
И первое, с чего надо начинать – это радиолокационная осведомлённость. У нас есть решения по развитию разных типов сенсоров, аудио, видео. Сейчас коллеги из Минобороны этим занимаются – интегрировать их в единую систему.
И, конечно, дроны-перехватчики, над которыми сейчас работают несколько десятков команд, которым помогаем и мы, и коллеги из Министерства обороны», – резюмировал министр.
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