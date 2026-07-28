В России на дежурство начали заступать боевые лазеры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России на боевое дежурство начали поступать лазерные установки отечественного производства, которые позволят сэкономить на дорогих зенитных ракетах.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Надёжно ли защищены наши производственные мощности от вражеских атак, и не кажется ли вам, что мы здесь опоздали?» – спросил ведущий.

«Несомненно, развивать систему ПВО нужно, и мы этим занимаемся. Если говорить про производство сложных изделий, такие как зенитные управляемые ракеты, то мы даже по сравнению с прошлым годом в разы увеличиваем их производство в этом году. И такая же динамика у нас будет и в следующем году. Но исключительно с ракетами эту задачу не решишь. Потому что всегда есть экономика войны. Средство противодействия должно стоить столько же, либо меньше, чем средство атаки. Поэтому очень важен комплексный подход. Я говорю в том числе о лазерных комплексах. У нас есть уже целая линейка отечественных лазерных комплексов, которые борются с БПЛА», – сказал Алиханов.